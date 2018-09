Nach Sekundenschlaf nur knapp dem Tod entronnen

„Ich bin kurz eingenickt“ - Sekundenschlaf gab eine 52-jährige Oberneukirchnerin als Grund an, warum sie mit ihrem Audi von der Waxenberger Straße in Zwettl/R. in einen Wald „gesprungen“ war. Der Pkw zerschellte, der Motor wurde herausgerissen. Die Mühlviertlerin überlebte, konnte selbst Alarm schlagen.