Täter kommen im Schutz der Dämmerung

Wenn die Tage kürzer werden, dann haben die „Dämmerungseinbrecher“ Hochsaison. Die Kriminellen wissen es geschickt auszunutzen, dass es in der Herbst- und Winterzeit früher dunkel wird. Sie starten ihre Beutezüge, während die Bewohner noch unterwegs sind. Am 5. Und 6. Oktober geben Experten in Villach Tipps, wie man sich schützen kann.