Rad-WM mit Festakt vor Innsbrucks Hofburg eröffnet

Startschuss für die Rad WM 2018 in Tirol - „eine Sommersport-Veranstaltung, die es in dieser Größe noch nie in Tirol gegeben hat“: Das hoben LH Günther Platter und Sportreferent LHStv. Josef Geisler am Samstag Abend bei der Eröffnungsfeier der Straßenrad-WM in Innsbruck einmal mehr hervor. Im Zielareal im Bereich der Hofburg wurde gefeiert.