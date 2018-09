Veith will mehr Konstanz, Rauch-Vertrag verlängert

Im abgelaufenen Winter tastete sich Veith bereits schrittweise heran. Highlights in der Comeback-Saison nach zwei Knie-OPs waren der Super-G-Sieg in Val d‘Isere und die Olympia-Silberne in Pyeongchang. Geht es nach der 15-fachen Weltcup-Siegerin, mischt sie heuer wieder regelmäßig ganz vorne mit. „Letztes Jahr habe ich gezeigt, dass ich an der Spitze mitfahren kann, aber ich war nicht konstant genug, um am Ende auch an der Spitze zu stehen.“ Konstanz sei daher „ein großes Ziel“. Sie fühlt sich körperlich und psychisch wieder gut gerüstet, um auch wieder das für den Sieg nötige Risiko einzugehen. „Es ist fast ein wenig komisch, wieder eine ganz normale Vorbereitung zu haben“, sagte Veith und betonte: „Es war ein sehr guter Sommer, ich habe gut trainieren können, bin gut vorbereitet und freue mich schon auf den Winter.“ Ihre beiden lädierten Knie habe sie gut im Griff.