151 Tote - und der Kapitän war gar nicht an Bord

Die Rettungsarbeiten an der Fähre, die kieloben vor dem Ufer trieb, werden von professionellen Tauchern unterstützt. Sie waren am Vormittag aus der Hafenstadt Daressalam sowie der Nachbarregion Mara am Victoriasee eingetroffen. Die Fähre wurde 2014 in Auftrag gegeben und erst vor zwei Monaten renoviert. Unter anderem wurden zwei neue Motoren eingebaut.