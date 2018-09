Mit Nirosta-Rohr einen Maishäcksler kaputt gemacht

Gemeines Attentat bei der Ernte: Ein noch unbekannter Täter befestigte auf einem Feld in St.Georgen/A ein Nirosta-Rohr an einer Maisstaude. Obwohl am Häcklser ein Metalldetektor zur Erkennung von Metall und Fremdkörpern angebracht war, wurde bei der Ernte dadurch das Mähwerk des Häckslers erfasst, welches komplett zerstört wurde. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe von mindestens 20.000 Euro.