Thiem gewinnt gegen den Deutschen Struff 7:6, 6:4

Der 25-jährige Thiem setzt seine Mission „Masters-Qualifikation“ nun bei diesem mit 1,1 Mio. Dollar dotierten Event im Viertelfinale gegen den als Nummer 8 gesetzten Medwedew fort, der sich zuvor gegen den Kasachen Michail Kukuschin ebenfalls in zwei Sätzen durchgesetzt hatte. Der 22-Jährige aus Moskau ist in Form. Er hat heuer im Jänner in Sydney sein erstes ATP-Turnier gewonnen und im August beim Winston-Salem-Open nochmals zugeschlagen. Thiem und Medwedew sind bisher nur in Jugendjahren aufeinandergetroffen, es ist also das erste offizielle Match.