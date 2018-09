Brüder liefern sich mit 190 km/h ein Autorennen

Autos mit über 200 PS

Sie traten in Autos mit 218 bzw. 224 PS an, auf dem Beifahrersitz saß jeweils ein Cousin. Schon bei der Anfahrt gerieten die Benzinbrüder ins Visier einer Zivilstreife, weil sie im Ortsgebiet von Attnang-Puchheim teilweise nebeneinanderfuhren und ein Überholverbot, Sperrflächen, Sperrlinien und Geschwindigkeitsbeschränkungen missachteten. Per Hupsignal wurde das Rennen kurz vor dem Ortsende von Attnang gestartet und mit Tempo 190 ging es auf der B1 in Richtung Schwanenstadt.