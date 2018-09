Pkw flog in Imst 30 Meter durch die Luft

Donnerstag um 3.15 Uhr kam ein 32-jähriger Einheimische aus noch unbekannter Ursache mit seinem Auto in Imst in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug hob bei einer ansteigenden Leitschiene ab, flog 30 Meter durch die Luft, überschlug sich mehrmals, ehe es 60 Meter unterhalb der Bundesstraße in der Wiese zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker wurde aus dem Wagen geschleudert, war aber ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit erheblichen Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Neben der Polizei und Rettung waren fünf Fahrzeuge und 35 Männer der Freiwilligen Feuerwehr Imst im Einsatz.