„Diese Diesel-Diskussion ist so haarsträubend“

“Der kleine Mann soll das büßen“

Das Thema Umwelt werde mit Füßen getreten, meint er. Dass ausgerechnet Städte wie Frankfurt am Main, wo ein Mega-Flughafen angesiedelt ist, aus Umweltgründen ältere Diesel-Modelle mit einem Fahrverbot ab Februar 2019 aussperren will, lässt Wipplinger regelrecht sprachlos zurück. „Der kleine Mann soll das büßen“, ärgert sich jener Mann, der in seinen Autohäusern in Leonding und Steyregg die Unsicherheit regelrecht spüren kann.