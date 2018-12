Günstige Angebote für den Ausflug mit Kind

Beim Pucken handelt es sich um eine spezielle Technik, bei der Babys fest in ein Tuch gewickelt werden, damit sie besser schlafen können. Diese Methode eignet sich vor allem bei Schreibabys. In diesem Pucksack aus 100 Prozent reiner Baumwolle schläft Ihr Neugeborenes besonders gut. Ihr Baby schlummert noch dazu in Rückenlage, was für dessen Sicherheit und Gesundheit besonders wichtig ist. Der Pucksack eignet sich sowohl für Jungen, als auch für Mädchen.



Maße: 23 x 14,5 x 5 cm

Gewicht: 299 g

Preis: 22,31 €

