Syrer fiel in seinem Auto über eine 17-Jährige her

Beim Lokalbahnhof in Weitwörth hielt der Syrer plötzlich an und wurde extrem zudringlich. Er begrapschte die Jugendliche und fasste ihr brutal in die Unterhose. Sie wehrte sich heftig und schrie um Hilfe. Als Passanten aufmerksam wurden und die Polizei riefen, flüchtete der Syrer. Die Jugendliche konnte sich zuvor noch aus dem Auto retten. Der Asylwerber konnte kurze Zeit später von der Polizei in Bürmoos gestoppt werden. Er wurde in die Justizanstalt nach Puch gebracht.