Wiener Busfahrer fand vermissten Sechsjährigen

Der Sechsjährige lief am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr beim Spielen plötzlich aus der Wohnung, als die Mama in der Küche war. „Der kleine Bub ist gehörlos. Seine Mutter hat angegeben, dass ihr Sohn örtlich gut orientiert ist und eventuell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Sofort wurden die Wiener Verkehrsbetriebe über den Vermissten informiert und gebeten, Ausschau zu halten. Daneben durchkämmten Polizeistreifen alle Örtlichkeiten, die ihm bekannt sein könnten.