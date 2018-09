Die sechs teuersten Promibrautkleider!

Brautkleider gibt es in so vielen verschiedenen Variationen, wo soll man da überhaupt anfangen? Von einem mit Diamanten besetzten Kleid bis hin zu extrem schlichten Exemplaren, gab es in den vergangenen Jahren einiges zu sehen. Während für ein normales Hochzeitskleid zwischen 500 und 2500 Euro gezahlt werden, bewegen sich die Kleider mancher Berühmtheiten in die Preisklasse eines Einfamilienhauses.