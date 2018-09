Landbauer neuer Chef der FPÖ Niederösterreich

Udo Landbauer wurde als geschäftsführender Obmann der FPÖ Niederösterreich bestätigt und kehrt am Donnerstag in den Landtag zurück, wo er die Fraktion der Freiheitlichen anführen wird. Er bildet mit Obmann Walter Rosenkranz eine Doppelspitze. Michael Schnedlitz ist neuer Landesparteisekretär und folgt in dieser Funktion auf Christian Hafenecker, das gab Rosenkranz am Mittwoch bekannt.