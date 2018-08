FPÖ-Abgeordneter bietet Udo Landbauer Mandat an

Nachdem die Ermittlungen in der Liederbuch-Affäre eingestellt sind, häufen sich die Stimmen in der FPÖ, die sich eine Rückkehr Udo Landbauers, des zurückgetretenen ehemaligen blauen Spitzenkandidaten bei der jüngsten NÖ-Landtagswahl, wünschen. Nun hat sich jener FPÖ-Landtagsabgeordneter mit einem Facebook-Video zu Wort gemeldet, der Landbauers Mandat übernommen hatte. „Komm so schnell wie möglich in die Politik zurück! Die Niederösterreicher brauchen dich, die Menschen brauchen dich!“, lautet der Appell von Michael Schnedlitz, einem seit der gemeinsamen Schulzeit engen Weggefährten Landbauers. Dafür bietet Schnedlitz sogar sein Landtagsmandat an.