Zurcaroh: Der Sieg ist zum Greifen nah!

Klum: „Sahnehäubchen einer großartigen Vorstellung“

Heidi Klum hob vor allem die Leistung der ganz jungen Akrobatinnen hervor: „Sie sind das Sahnehäubchen einer großartigen Vorstellung.“ Und Juroren-Legende Simon Cowell würde „America‘s got Talent“ auf „America‘s welcome Talent“ umbennen - in Bezug auf die umjubelten Gäste aus Österreich. Auch für die vielen internationalen Journalisten im Pressezentrum des Dolby Theatre stiegen die Vorarlberger nach ihrem Auftritt in den Kreis der Favoriten der insgesamt zehn Finalisten auf.