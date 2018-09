Heißes Finale bei „Mei liabste Hütt´n“

Mehr als 20.000 Stimmen wurden vergangenes Jahr bei „Mei liabste Hütt’n“ abgeben, ein rekordverdächtiger Wert, der heuer aller Voraussicht nach sogar noch übertroffen werden wird. In der Kategorie „liabste Ausflugshütte“ (auch mit dem PKW zu erreichen) peilt dabei der Vorjahressieger, die Pulvermacher Scherm aus dem Pillerseetal, eine erfolgreiche Titelverteidigung an. Die erst 2015 errichtete Hütte verzaubert ihre Gäste mit herzhaften Tiroler Spezialitäten und ist nur einen Katzensprung von dem überwältigenden Wasserfall „Schreiender Brunnen“ entfernt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Steinberger Hütte im Lavanttal, die ihren Gästen Entschleunigung bieten und einen Bezug zur Natur vermitteln möchte und der Gasthof „Zum Rudi“ auf der Eggeralm in der Region Nassfeld-Pressegger-See-Lesachtal, der seine Besucher ganzjährig mit einer heimeligen Atmosphäre und hauseigenen Schmankerln begeistert. Besonders eng gestaltet sich das Rennen in der Kategorie „liabste erwanderbare Hütte“. Hier liefern sich die Bärstättalm Kirchberg im Brixental mit ihrer atemberaubenden Panoramaterrasse, die Kleinarler Hütte in Wagrain-Kleinarl mit ihrem besonders familienfreundlichen Angebot und die Hagener Hütte im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten, die bereits letztes Jahr das Stockerl erklimmen konnte, ein nervenaufreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen.