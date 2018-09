Kim empfing Moon: Hohe Erwartungen an Korea-Gipfel

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Staatschef Moon Jae In sind am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang zu ihrem dritten Gipfeltreffen in diesem Jahr zusammengekommen. Die Erwartungen an die Gespräche sind hoch - es geht um atomare Abrüstung, die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und einen dauerhaften Frieden.