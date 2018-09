Hamilton fehlen nur noch drei Siege zum WM-Titel

Für viele F1-Experten ist mit dem Sieg von Lewis Hamilton in Singapur die Vorentscheidung im WM-Rennen gefallen. Schließlich sitzt der Brite nach 15 von 21 Saisonrennen auf einem komfortablen 40-Punkte-Polster. Hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel also mit Platz drei am Sonntag schon alles verspielt? Fest steht: Hamilton braucht nur noch drei Siege zur Titelverteidigung. Schon in Mexiko am 28. Oktober könnte er rechnerisch seinen fünften WM-Titel einfahren.