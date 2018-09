Mord in Chemnitz: Fahndung nach 3. Tatverdächtigen

Mehr als eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf den 35-jährigen Deutschen Daniel H. in Chemnitz sucht die Polizei nun nach einem dritten Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Chemnitz habe Haftbefehl erlassen, sagte der sächsische Generalstaatsanwalt am Dienstag. Der Gesuchte sei ein 22-jähriger Asylwerber aus dem Irak. Die beiden anderen Tatverdächtigen sitzen seit gut einer Woche in Untersuchungshaft - die Tatsache, dass es sich bei ihnen um Migranten handelt, löste gewaltsame rechte Proteste in der sächischen Stadt aus.