Inklusion: Zu Schulbeginn viele Anfragen

Gesetze oft praxisfern

„Die Gesetze sind heute schon sehr ambitioniert, auch das neue Tiroler Teilhabegesetz. Aber es scheitert in der Praxis oft an der Möglichkeit für individuelle Lösungen“, zeigt Begus auf. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung werde in der Gesellschaft immer noch primär als Aufwand empfunden und nicht als Selbstverständlichkeit. Begus, selbst Vater eines behinderten Buben, formuliert seinen großen Traum: „Ich möchte eine Gesellschaft, in der jeder den Wunsch hat, dass alle dabei sind.“