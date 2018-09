Mann in der Innsbrucker Altstadt niedergeschlagen

Ein 28-jähriger Mann aus Damaskus wurde am Samstag gegen 0.30 Uhr von einem unbekannten Mann in der Innsbrucker Altstadt zur Herausgabe von 100 Euro aufgefordert. Weil der 28-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von dem Unbekannten gewürgt und nochmals aufgefordert, Geld herauszugeben. Nachdem sich das Opfer wehrte, ließ der Angreifer kurz von ihm ab, schlug ihm danach aber nochmals mit der geballten Faust gegen die Stirn. Der 28-Jähriger gab an, dass ihm ein zweiter Unbekannter noch einen Kniestoß gegen den Oberschenkel versetzt hatte. Das Opfer begab sich selbständig in die Klinik Innsbruck und wurde dort einen Tag stationär aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.