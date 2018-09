Rumänien: US-Basketball-Profis niedergestochen

Zwei US-Basketball-Profis sind in der Nacht auf Sonntag in der südostrumänischen Hafenstadt Braila von mehreren noch nicht identifizierten Männern in einer Bar angegriffen und niedergestochen worden. Die Basketballspieler Darrel Bowie (25, im Bild links) und Joseph McClain (23, im Bild rechts) , die erst seit wenigen Wochen für den ACS Cuza Sport Braila in der ersten rumänischen Basketball-Liga spielen, erlitten nach Angaben der Sprecherin des Notfallkrankenhauses Braila, Alina Neacsu, vielfache Stichverletzungen in Ober- und Unterleib und mussten sich im Laufe der Nacht mehreren Not-OPs unterziehen.