Dreister Wilderer erschoss in Tirol einen Rehbock

Ein bisher Unbekannter dürfte in der Nacht auf Samstag in Breitenbach am Inn einen Rehbock geschossen haben. Zeugen konnten laut Polizei einen abgestellten Pkw beobachten, aus dem mit einer starken Taschenlampe ein Feld ausgeleuchtet wurde. Zudem wurden aus dem Fahrzeug zwei Schüsse abgefeuert.