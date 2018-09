Tiwag als unternehmerisches Flaggschiff

In den letzten zehn Jahren hat die Tiwag-Gruppe über 1,64 Milliarden Euro in Betrieb, Instandhaltung und Ausbau der Anlagen investiert „Knapp 80 Prozent davon fließen in die heimische Wirtschaft, vor allem der Bau und das Baunebengewerbe profitieren. Damit zählt die Tiwag zu den größten Investoren am Wirtschaftsstandort Tirol“, so LH Günther Platter.