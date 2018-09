NHL: 27 Spiele Sperre wegen häuslicher Gewalt!

Wegen Gewalt gegenüber seiner Freundin wurde Austin Watson, der Stürmer vom NHL-Klub Nashville Predators, 27 Spiele gesperrt. Der 26-jährige Eishockey-Crack wurde im Juni an einer Tankstelle in Tennessee verhaftet. Laut der Anklage schlug er seine Freundin Jenn, die zwei Monate zuvor ihr gemeinsames Kind zur Welt brachte. An der Frau wurden mehrere rote Stellen auf dem Oberkörper gesichtet. Paradoxerweise war Watson zu Beginn des Jahres noch das Gesicht einer Anti-Häusliche-Gewalt-Kampagne. Diese Kampagne sehen Sie im Video.