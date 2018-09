Wie Sie das Beste aus der Avocado herausholen

Sie möchten auch unterwegs oder in der Arbeit nicht auf Gesundes verzichten? In der kleinen, schick designten Box ist Ihr Superfood auch unterwegs in Tasche oder Rucksack bestens vor Druckstellen geschützt, zudem finden sich praktischerweise auch Löffel und Messer platzsparend in der in fröhlichem Grün gehaltenen, smarten Aufbewahrungsbox.