Schüler (8) bei Spielplatz spurlos verschwunden

Fünf lange Stunden in furchtbarer Angst um das eigene Kind hat ein Familienvater am Dienstag in Wien durchleben müssen. Gegen 20 Uhr schlug der Mann bei einer Polizeiinspektion im Bezirk Liesing Alarm, weil sein acht Jahre alter Sohn bei einem Spielplatz in der Nähe spurlos verschwunden war. Eine große Suchaktion samt Spürhund wurde daraufhin eingeleitet.