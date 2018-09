Doskozil: „Sicher nicht mit Firma Eurofighter“

„Entscheidung sehr dringend“

Doskozil gab auch zu bedenken, dass man sich in der Frage der zukünftigen Luftraumüberwachung bald entscheiden müsse. „Die Entscheidung ist in Wirklichkeit sehr dringend zu treffen. Wir wissen ja, die Saab läuft aus. Man muss ja endlich einmal wissen, wie geht es weiter mit der Luftraumüberwachung in Österreich. Und die Entscheidung sollte noch in diesem Jahr fallen.“ Am Ende des Gesprächs machte der frisch gekürte burgenländische SPÖ-Chef seine Meinung noch einmal unmissverständlich klar: „Mit einem derartigen Geschäftspartner kann es keine Geschäfte über eine zukünftige Luftraumüberwachung geben."