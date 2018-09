SPÖ: Niessl tritt ab, Doskozil übernimmt das Ruder

Generationswechsel im Burgenland: Hans Niessl hat am Samstag nach 18 Jahren den Vorsitz der Landeshauptmann-Partei SPÖ an Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil übergeben. Die Kür des ehemaligen Verteidigungsministers erfolgte vor fast 2000 Gästen in der Messehalle Oberwart, von den rund 330 Delegierten erhielt Doskozil 98,4 Prozent der Stimmen. Im Rahmen des Landesparteitags gab Niessl auch bekannt gab, am 28. Februar 2019 das Amt des Landeshauptmannes niederzulegen. Mit den Worten „Ich werde auch in Zukunft einer von euch bleiben“ schwor er seiner Partei aber weiterhin die Treue.