3 Kärntner Almgasthäuser im Finale der Hüttenwahl

Die Hagener Hütte am Mallnitzer Tauern stand im Vorjahr auf einem Stockerl. Heuer liefert sie sich mit Hütten im Brixental und in Wagrein ein Kopf an Kopf Rennen. Die Alpenvereinshütte ist vom Parkplatz Jamnigalm in etwa zweieinhalb Stunden auf bequemen Weg leicht erreichbar.