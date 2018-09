Österreich vs. Australien: „Chancen stehen 50:50!“

Thiem ist im Einzel gesetzt - doch wer an seiner Seite um den Aufstieg in die Weltgruppe kämpfen wird, steht noch nicht fest! Die Entscheidung fällt zwischen Dennis Novak und Gerald Melzer. „Beide wissen, dass aufgrund der heurigen Ergebnisse Dennis etwas die Nase vorn hat. Das heißt aber noch nicht, dass es schon entschieden ist. Ich will die nächsten Trainings abwarten und erst dann endgültig entscheiden, wer den Vorzug bekommt“, so Koubek. Im Doppel sind mit Lokalmatador Oliver Marach und Jürgen Melzer beide Spieler bereits fixiert. „Der Ausfall von Alex Peya tut natürlich weh. Aber wir haben das Glück, mit Jürgen einen sehr starken Ersatz parat zu haben, der schon viel Erfahrung hat und ein richtiger Patriot ist.“