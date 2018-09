Keine Anstiftung zum Mord: Vorbestrafter frei!

Ein 69-jähriger Wiener ist am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen vom Vorwurf freigesprochen worden, einen vermeintlichen Killer auf seine Ex-Frau angesetzt zu haben. Die Abstimmung der acht Geschworenen fiel in dem Prozess um versuchte Bestimmung zum Mord mit 4:4 mit dem knappestmöglichen Quorum zugunsten des 19-fach Vorbestraften aus.