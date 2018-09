Eine Million US-Bürger rüsten sich für Hurrikan

An der Ostküste der USA bereiten sich die Menschen auf den Hurrikan „Florence“ vor. Das Nationale Hurrikan-Warnzentrum (NHC) bezeichnete ihn als „extrem gefährlichen, bedeutenden Hurrikan“ - es wird der schwerste Wirbelsturm seit drei Jahrzehnten befürchtet. Er hat aktuell eine Windgeschwindigkeit von 195 km/h und soll am Donnerstag auf das Festland treffen. Mehr als eine Million Bewohner, die an dem fast 320 Kilometer langen Küstenabschnitt leben, sollen sich in Sicherheit bringen.