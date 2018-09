Gemeinsamer Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Unsichere Familienverhältnisse, Schulden oder gar Kriminalität. Für manche Jugendliche stellt sich oftmals nicht einmal die Frage nach einem positiven Schulabschluss. „Der Kurs richtet sich an Jugendliche von 15 bis 19 Jahren, die eine zweite Chance am Arbeitsmarkt verdient haben“, betonte Bildungslandesrätin Beate Palfrader am Montag im Zuge einer Pressekonferenz.