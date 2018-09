Mord an Irakerin: Täter hätte in Haft sein müssen!

Immer neue Details kommen im Mordfall rund um die 50-jährige Irakerin, die in der Wiener Leopoldstadt in ihrer eigenen Wohnung erstochen wurde, ans Tageslicht: So hätte etwa der mutmaßliche Täter, Daban K. (40), gar nicht frei herumlaufen dürfen, da er eine Haftstrafe wegen Körperverletzung zu verbüßen gehabt hätte. Doch damit nicht genug: Offenbar hatten Opfer und Täter demnächst einen Hochzeitstermin ...