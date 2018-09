Irakerin getötet: Täter holte sich nach Mord Dürüm

Nach dem Mord an einer Irakerin im Stuwerviertel in Wien-Leopoldstadt stehen die Nachbarn unter Schock. Wie berichtet, wurde die 50-Jährige am Samstagabend tot aufgefunden. Ihr Körper war laut Polizei übersät mit zahlreichen Messerstichen. Der Verdächtige wurde auf der Flucht in einem Lokal in Wien-Favoriten gefasst.