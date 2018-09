Mord an Irakerin: Mit Messer in den Hals gestochen

Die Bluttat in Wien-Leopoldstadt, bei der am Samstagabend eine Irakerin (50) durch Stiche in den Hals getötet wurde, gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Das Motiv des Täters, der ebenfalls aus dem Irak stammt und als Asylwerber in Österreich lebt, ist noch unklar. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ist der 40-jährige Verdächtige bisher noch nicht einvernommen worden. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet.