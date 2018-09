Herzog und Konsel: krone.tv läuft in Albanien

Ausschnitte aus krone.tv

Denn SuperSport, das in Albanien unter anderem die Rechte an den fünf europäischen Top-Ligen, der Europa League und der Nations League besitzt, widmete dem 49-Jährigen vor dem morgigen Match in Elbasan ein ausführliches Porträt, präsentierte ihn in all seinen Facetten. Auch als TV-Experte. Und da zeigte SuperSport Ausschnitte von den WM-Expertisen Herzogs mit Michi Konsel im „Krone“-TV-Studio. So erfuhren auch die Fußball-Fans auf den Straßen Tiranas, wo Public Viewing auf Großleinwänden zum Alltag gehört, Neues über die rot-weiß-rote Kicker-Legende. Interessiert lauschten die Einheimischen dem fünfminütigen Beitrag, meinten am Ende schmunzelnd: „Gegen uns verliert er dennoch.“