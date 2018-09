Herzog: „Ich spüre das Feuer in meinem Team“

Zum Start der Nations League wartet am Freitag in Elbasan das richtungweisende Auswärtsspiel gegen Albanien. Wie stufst du die Chancen deines Teams ein?

Die Albaner liegen in der Weltrangliste auf Platz 58 und damit 35 Ränge vor uns. Wir sind aber hier, um dieses Spiel zu gewinnen. Diese Sieger-Mentalität will ich von meinem Team auf dem Platz sehen. Ich will, egal, wo wir auswärts zu Gast sind, auf Sieg spielen, die drei Punkte holen.