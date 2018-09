Scharfe Granate lag 75 Jahre auf Schreibtisch

Auf Reisen nimmt man sich gerne das ein oder andere Andenken mit, an dem man sich - wieder zu Hause angekommen - erfreuen und die damit verbundenen Erlebnisse so lange wie möglich in Erinnerung behalten kann. Ein deutscher Soldat machte dies ebenfalls in den 40er-Jahren. Sein Souvenir war allerdings eine scharfe russische Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese lag 75 Jahre lang auf einem Schreibtisch im nordrhein-westfälischen Leverkusen herum. Mittwochfrüh kam schließlich die Witwe des Soldaten mit dem Kriegsrelikt in eine Polizeistation, um es dort abzugeben - und löste damit einen Großeinsatz aus.