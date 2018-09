Handwerkskunst glänzt beim Aufsteirern

In wenigen Tagen wird das Aufsteirern mit der „Pracht der Tracht“ eröffnet, am Samstag (15. 9.) lautet das Motto in Graz „Volxmusik on air“. Und am Aufsteirern-Supersonntag wird dann die ganze Innenstadt wieder zu einer einzigen großen Bühne - mit Musik, Tanz, Gesang und vielem mehr. Mittendrin präsentiert sich auch die steirische Handwerkskunst den Zigtausenden Besuchern.