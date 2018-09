Nehammer: SPÖ-Schuldeingeständnis kommt zu spät

„Damalige Vorgänge führten zu massiven Pull-Effekten“

Hacker hatte am Mittwoch zudem betont, dass es keinen sogenannten Pull-Effekt gebe. Dabei geht es darum, dass sich in jenen Bundesländern, in denen die Mindestsicherung besonders hoch ist, besonders viele Menschen ansiedeln. Dem widerspricht Nehammer: „Die damaligen Vorgänge führten zu massiven Pull-Effekten, die das Problem nur vergrößerten und immer mehr Flüchtlinge nach Europa kommen ließen.“