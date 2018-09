Hacker: „Habe das immer für einen Fehler gehalten“

Rückblickend sei es natürlich alternativlos gewesen, so zu handeln, ergänzte Hacker im ORF-Radio. Die gesamte EU habe übersehen, was sich in Syrien etc. abgespielt hat. Als die Menschen dann an der Grenze standen, sei es offensichtlich die Strategie des Bundes gewesen, sie nicht zu registrieren, „damit der Dublin-Mechanismus nicht losgetreten werden kann“. Deswegen habe man auf seine Initiative hin „in Wien in Absprache mit der Polizei begonnen, die Registrierungen zu machen“, schilderte Hacker, der 2015 noch als Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien (FSW) tätig war und sich erst kürzlich für mehr Geld für Deutschkurse starkgemacht hatte.