ÖSV-Ladys reiten auf der perfekten Welle

Die Vorbereitung auf die am 27. Oktober in Sölden beginnende alpine Ski-Weltcup-Saison mit der WM vom 5. bis 17. Februar in Aare als Höhepunkt läuft bereits auf Hochtouren. „Nach dem Sommertraining bin ich froh, dass es endlich mit dem Skitraining losgegangen ist“, betonte Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wiener Neudorf.