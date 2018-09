Schulstart für 48.000 Kinder und Jugendliche

Deutschförderklassen

So wird es an 19 Tiroler Schulen Deutschförderklassen geben. Für rund 230 Kinder bedeutet das paralleler Unterricht zu den Stammklassen - für 15 Stunden in den VS, für 20 Stunden in den NMS und PTS. „Nach Absolvierung der Deutsch-Stunden sollen die Schüler möglichst am Regelunterricht im Rahmen der regulären Klassen teilnehmen“, heißt es dazu vom Land Tirol. Lehrpersonal gebe es dafür genug - „die Schulen werden zudem von der Schulaufsicht und durch die pädagogischen Beratungszentren unterstützt.“ Grundsätzlich gehe man in Tirol von keinem Lehrermangel aus.