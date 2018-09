Die richtig schrägen Beauty-Lügen der Stars

Über ein ähnliches Frauenproblem kann auch Khloes Halbschwester Kylie Jenner ein Liedchen singen. Die 21-Jährige sah vor einigen Jahren nämlich nicht nur im Gesicht, sondern vor allem am Dekolleté noch irgendwie natürlicher aus. Von einer Busen-OP will das Küken des Klans aber nichts wissen. Vielmehr wäre die Menstruation schuld an ihren sexy Kurven. Auf Twitter schrieb sie dazu im letzten Jahr „von dieser Zeit im Monat“, in der die Brüste einfach größer wirken würden. Komisch nur, dass auch in den restlichen drei Wochen sich nix an Kylies Oberweite verändert ...