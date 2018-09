Yaya Toure zurück bei Olympiakos Piräus

Nach seinem unfreiwilligen Abschied vom englischen Meister Manchester City kehrt Yaya Toure zu Olympiakos Piräus zurück. Das teilte der griechische Verein am Montagvormittag auf seiner Internetseite mit. Toure spielte vor seinem internationalen Durchbruch bei AS Monaco und dem FC Barcelona bereits in der Saison 2005/2006 beim griechischen Rekordmeister.