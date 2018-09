RB Leipzig holt fix zwei Spieler - von Salzburg?

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Verpflichtung von zwei neuen Spielern in der Winterpause bekanntgegeben. „Die Spieler haben unterschrieben. Die konkreten Wechsel werden wir aber noch nicht bekanntgeben, so ist es mit den anderen Vereinen besprochen“, sagte Sportdirektor Ralf Rangnick, der die Transfernews am Sonntag gemeinsam mit Vorstandschef Oliver Mintzlaff verkündete.